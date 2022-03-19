Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 19 марта

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из восточных, южных и центральных регионов на запад. Компания опубликовала график дополнительных поездов на 19 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

*по техническим причинам поезд может направляться к ст. Захонь или ст. Будапешт откуда есть возможность пересадки на бесплатные для украинцев поезда в Вену.

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп - Захонь. Рейс регулярный, стоимость составляет 102 грн в зависимости от курса евро.

Дополнительные рейсы также будут отправляться из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Напомним, под обстрелами оккупантов в Запорожской области погиб пожарный. Еще пять спасателей получили травмы.

Мы также писали о том, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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