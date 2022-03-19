Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 19 березня
Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Київ, Дарницький вокзал:
- 1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
- 8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
- 17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів.
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.
Запоріжжя:
- 16:05 №225 Запоріжжя - Ковель.
Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
- 0:40 - №7603/7604 Львів - Пшемисль
- 3:00 - №7621 Львів - Держкордон
- 7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
- 8:52 - № 7607 Львів - Держкордон
- 12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
- 14:00 - №7623 Львів - Держкордон
- 15:40 - №7611/7612 Львів - Пшемисль
- 17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
- 19: 13 - №67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм
- 19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль
Словаччина
- 11:35 - №8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 - №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
- 12:30 - №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 - №32521 Мукачево - Будапешт
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.
Румунія
- 23:23 - Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 - № 749 Київ - Відень*
* з технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.
Нагадаємо, під обстрілами окупантів у Запорізькій області загинув пожежник. Ще п'ять рятувальників отримали травми.
Ми також писали про те, що окупанти поширюють фейк, щоб зривати евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.
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