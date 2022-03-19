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Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 19 березня

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Субота 19 березня 2022 00:36
Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 19 березня Фото: Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 19 березня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Київ, Дарницький вокзал:

  • 1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
  • 8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
  • 17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.

Запоріжжя:

  • 16:05 №225 Запоріжжя - Ковель.

Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.

Міжнародні евакуаційні рейси

Польща

  • 0:40 - №7603/7604 Львів - Пшемисль
  • 3:00 - №7621 Львів - Держкордон
  • 7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
  • 8:52 - № 7607 Львів - Держкордон
  • 12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
  • 14:00 - №7623 Львів - Держкордон
  • 15:40 - №7611/7612 Львів - Пшемисль
  • 17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
  • 19: 13 - №67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм
  • 19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль

Словаччина

  • 11:35 - №8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 - №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

  • 12:30 - №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 - №32521 Мукачево - Будапешт

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.

Румунія

  • 23:23 - Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 - № 749 Київ - Відень*

* з технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.

Нагадаємо, під обстрілами окупантів у Запорізькій області загинув пожежник. Ще п'ять рятувальників отримали травми.

Ми також писали про те, що окупанти поширюють фейк, щоб зривати евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

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Укрзалізниця Війна Росії проти України
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