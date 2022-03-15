Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 15 марта
Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 15 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 15 марта, в том числе и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 15 марта следующий:
Харьков
- 10:00 - №239/240 Харьков - Львов;
- 13:00 - №913/914 Харьков - Хелм;
- 16:00 - №247/248 Харьков - Дрогобыч.
Днепр
- 10:30 - №907/908 Днепр - Хелм;
- 12:30 - №228/227 Днепр - Чоп;
- 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Кривой Рог
- 11:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся:
- из Лозовой во Львов в 13:00,
- из Краматорска во Львов в 16:00,
- из Запорожья в Ковель в 16:05,
- из Одессы в Ужгород в 22:32,
- из Киева в Хелм в 19:13.
Международные эвакуационные рейсы
Польша
- 0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
- 5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
- 10:30 - №907/908 Днепр - Хелм
- 12:12 - №7609 Львов - Пшемысль
- 15:40 - №7611 Львов - Пшемысль
- 16:00 - №912/911 Запорожье-1 - Хелм
- 19:55 - №7601 Львов - Пшемысль
- 17:00 - Львов - Хелм
- 18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль
- 19:13 - №67/68 Киев-Пасс - Варшава
Словакия
- 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп - Захонь (Венгрия)
- 12:30 Мукачево - Будапешт
Румыния
- 23:23 Одесса - Измаил - Тульча (Румыния)
Напомним, в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница.
Мы также писали о том, что в Скадовск Херсонской области заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей.
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