Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 15 березня
Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 березня, в тому числі і на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня наступний:
Харків
- 10:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 13:00 - №913/914 Харків - Хелм;
- 16: 00 - №247/248 Харків - Дрогобич.
Дніпро
- 10: 30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
- 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
- 20: 00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Кривий Ріг
- 11: 00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.
Додаткові рейси також відправляться:
- з Лозової до Львова о 13:00,
- з Краматорська до Львова о 16:00,
- із Запоріжжя до Ковеля о 16:05,
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва в Хелм о 19: 13.
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
- 0: 40 - №7603 Львів - Пшемисль
- 5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
- 10: 30 - №907/908 Дніпро - Хелм
- 12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
- 15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
- 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
- 19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
- 17:00 - Львів - Хелм
- 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
- 19:13 - № 67/68 Київ-Пас - Варшава
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13: 49)
- 16: 50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь (Угорщина)
- 12:30 Мукачево - Будапешт
Румунія
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Тульча (Румунія)
Нагадаємо, на Донеччині окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, загинула провідниця.
Ми також писали про те, що у Скадовськ Херсонської області заїхала колона окупантів і розмістилася в одному з дитячих таборів.
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