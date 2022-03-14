Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 14 марта

График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта следующий:

Харьков

9:40 - №229/230 Харьков-Ужгород;

13:00 - №239/240 Харьков-Львов.

Днепр

10:30 - №907/908 Днепр-Хелм;

12:30 - №228/227 Днепр-Чоп;

20:00 - №234/233 Днепр-Чоп.

Кривой Рог

11:00 - №219/220 Кривой Рог-Чоп;

16:00 - №915/916 Кривой Рог-Хелм.

Дополнительные рейсы также отправятся

из Киева в Хелм в 19:13,

из Одессы в Ужгород в 22:32,

из Ужгорода в Киев в 22:32.

Международные эвакуационные рейсы

Польша

0:40 - №7603 Львов-Пшемысль

5:27 - №7605 Львов-Пшемысль

10:30 - №907/908 Днепр-Хелм

12:12 - №7609 Львов-Пшемысль

15:40 - №7611 Львов-Пшемысль

16:00 - №912/911 Запорожье-1-Хелм

19:55 - №7601 Львов-Пшемысль

17:00 - Львов-Хелм

18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная-Пшемысль

19:13 - №67/68 Киев-Пасс-Варшава

Словакия

11:35 №8661 Чоп-Чиерна-над-Тиссоу-Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп-Чиерна-над-Тисоу-Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп - Захонь (Венгрия)

12:30 Мукачево-Будапешт

Румыния

23:23 Одесса-Измаил-Тульча (Румыния)

Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада страны.

При этом обычный график поездов остается неизменным до перехода на летнее время 27 марта. Его можно посмотреть на сайте Укрзализныци.