Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 14 марта

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта, в том числе и международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта следующий:
Харьков
Днепр
Кривой Рог
Дополнительные рейсы также отправятся
Международные эвакуационные рейсы
Польша
Словакия
11:35 №8661 Чоп-Чиерна-над-Тиссоу-Кошице (прибытие 13:49)
16:50 №961 Чоп-Чиерна-над-Тисоу-Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
Румыния
Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада страны.
При этом обычный график поездов остается неизменным до перехода на летнее время 27 марта. Его можно посмотреть на сайте Укрзализныци.
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