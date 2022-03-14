Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 14 березня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 березня, в тому числі і міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня наступний:
Харків
Дніпро
Кривий Ріг
Додаткові рейси також відправляться
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп-Чієрна-над-Тіссоу-Кошице (прибуття 13: 49)
16: 50 № 961 Чоп-Чієрна-над-Тісоу-Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Румунія
Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов'янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатися електропоїздами, з яких буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.
При цьому звичайний графік поїздів залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня. Його можна подивитися на сайті Укрзалізниці.
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