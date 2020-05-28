"Укрзализныця" с 1 июня возобновит движение поездов без плацкарта

После запуска железнодорожного сообщения в Украине с 1 июня работа плацкартных вагонов не будет возобновлена. К запуску в первую очередь готовят поезда "Интерсити", вагоны СВ и купе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По словам исполняющего обязанности председателя правления компании Ивана Юрика, решение о возобновлении движения плацкартных вагонов будет принято позже.

"Будем мониторить ситуацию по распространению вируса и дадим дополнительную инструкцию по работе плацкартных вагонов", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня железнодорожное сообщение будет возобновлено в 6 областях страны, к запуску готовят поезда по 42 направлениям.

Отметим, что по состоянию на 28 мая УЗ открыла продажу билетов только на поезда по 24 направлениям.

Кроме того, вчера была возобновлена работа железнодорожных касс в городах Украины.