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В Укрзализныце уточнили информацию об эвакуации из Донбасса

Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов из Донбасса на сегодня, 14 апреля. Со станции Славянск дополнительные эвакуационные рейсы не запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", - говорится в сообщении.

Укрзализныця назначает на 14 апреля эвакуационный поезд со станции Покровск:

  • №233 Покровск - Чоп в 16:30

При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам) осуществляется из Лозовой.

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний - в Одессу - в 19:28.

Напомним, Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля.

Мы также писали о том, что в Польше приняли новые правила пребывания украинских беженцев.

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