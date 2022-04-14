В Укрзализныце уточнили информацию об эвакуации из Донбасса

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы", - говорится в сообщении.

Укрзализныця назначает на 14 апреля эвакуационный поезд со станции Покровск:

№233 Покровск - Чоп в 16:30

При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород (бесплатно), 137 в Хмельницкий (бесплатно) и 91 в Одессу (по билетам) осуществляется из Лозовой.

Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний - в Одессу - в 19:28.