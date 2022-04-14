В Укрзалізниці уточнили інформацію щодо евакуації з Донбасу

"У зв'язку зі зменшенням потоку пасажирів і зважаючи на ситуацію в регіоні додаткові евакуаційні рейси зі станції Слов'янськ не заплановані", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця призначає на 14 квітня евакуаційний поїзд зі станції Покровськ:

№233 Покровськ - Чоп о 16:30

При цьому відправка регулярних поїздів 46 в Ужгород (безкоштовно), 137 в Хмельницький (безкоштовно) і 91 в Одесу (за квитками) здійснюється з Лозової.

Перший потяг у напрямку Ужгорода відправиться о 12:00, останній - до Одеси - о 19:28.