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В Укрзалізниці уточнили інформацію щодо евакуації з Донбасу

Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця внесла зміни до розкладу евакуаційних поїздів з Донбасу на сьогодні, 14 квітня. Зі станції Слов'янськ додаткові евакуаційні рейси не заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Укрзалізниці.

"У зв'язку зі зменшенням потоку пасажирів і зважаючи на ситуацію в регіоні додаткові евакуаційні рейси зі станції Слов'янськ не заплановані", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця призначає на 14 квітня евакуаційний поїзд зі станції Покровськ:

  • №233 Покровськ - Чоп о 16:30

При цьому відправка регулярних поїздів 46 в Ужгород (безкоштовно), 137 в Хмельницький (безкоштовно) і 91 в Одесу (за квитками) здійснюється з Лозової.

Перший потяг у напрямку Ужгорода відправиться о 12:00, останній - до Одеси - о 19:28.

Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня.

Ми також писали про те, що в Польщі ухвалили нові правила перебування українських біженців.

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