В "Укрзализныце" рассказали, как будет ходить бориспольский экспресс

Фото: экспресс Киев-Борисполь (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Пока экспресс курсирует в штатном режиме

Экспресс Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт по состоянию на 4 декабря курсирует в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" (УЗ).

По данным пресс-службы, за сутки зафиксирован один случай отклонения от графика экспресса.

Отмечается, что после изучения пассажиропотока УЗ корректирует график движения по маршруту. "Эти изменения учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток на маршруте. Сокращение коснулось рейсов в ночные часы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 00:00 часов 4 декабря на маршруте курсирует 27 пар поездов. "В случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, "Укрзализныця" и в дальнейшем будет корректировать количество пар поездов, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения", - рассказали в УЗ.

Согласно информации компании, всего с момента запуска маршрута им воспользовались более 6 тыс. пассажиров.

Как известно, бориспольский экспресс, который курсирует между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь, "Укрзализныця" запустила 30 ноября. При этом на следующий день скоростной экспресс сломался якобы из-за проблем с двигателем. 4 декабря стало известно о второй поломке экспресса.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала сокращать количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь".