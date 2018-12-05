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В "Укрзалізниці" розповіли, як буде ходити бориспільський експрес

Новини » Транспорт    05.12.2018 - 08:36
В "Укрзалізниці" розповіли, як буде ходити бориспільський експрес
Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Поки експрес курсує у штатному режимі

Експрес Київ-Пасажирський - Бориспіль-аеропорт станом на 4 грудня курсує в штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" (УЗ).

За даними прес-служби, за добу зафіксовано один випадок відхилення від графіка експреса.

Зазначається, що після вивчення пасажиропотоку УЗ коригує графік руху по маршруту. "Ці зміни враховують на даному етапі існуючий пасажиропотік на маршруті. Скорочення торкнулося рейсів в нічні години", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 00:00 4 грудня на маршруті курсує 27 пар поїздів. "У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, "Укрзалізниця" й надалі буде коригувати кількість пар поїздів, як у бік зменшення, так і у бік збільшення", - розповіли в УЗ.

Згідно з інформацією компанії, всього з моменту запуску маршруту ним скористалися більше 6 тис. пасажирів.

Як відомо, бориспільський експрес, який курсує між київським залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль, "Укрзалізниця" запустила 30 листопада. При цьому на наступний день швидкісний експрес зламався нібито через проблеми з двигуном. 4 грудня стало відомо про другу поломку експреса.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" почала скорочувати кількість рейсів з Києва в аеропорт "Бориспіль".

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