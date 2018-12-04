Бориспольский экспресс сломался на пути из Киева в аэропорт

Фото: экспресс Киев-Борисполь (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Поезд заглох на перегоне станции Дарница-Фармацевтическая

Экспресс "Киев-Борисполь" заглох на пути из Киева в аэропорт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения пассажиров в Facebook.

"Поезд Киев-аэропорт "Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запустится двигатель. Стоим на перегоне", - написал Михаил Макаренко на форуме железнодорожников в соцсети.

По его словам, опоздание составило около 30 минут.

"620М-0011 притянул М62. Людей в аэропорту попросили подождать следующего, но потом пустили в 0011. Через несколько минут машинист попросил людей перейти в следующий поезд", - написал он.

Фото: (facebook.com/Михаил Макаренко)

Напомним,1 декабря, скоростной экспресс сломался на пути из Киева к аэропорту.

Сообщалось, что "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам, опоздавшим на свои рейсы из-за поломки экспресса "Киев-Борисполь". Позже Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов извинился перед пассажирами скоростного экспресса "Киев-Борисполь" за его временную неисправность.

2 декабря сообщалось, что украинцу Даниэлю Беккеру, который опоздал на самолет из-за поломки нового экспресса "Киев-Борисполь", полностью компенсировали стоимость нового билета.