"Укрзалізниця" зупинила три потяги через повідомлення про замінування

Зміни в роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна.

Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.