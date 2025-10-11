RU

"Укрзализныця" остановила три поезда из-за сообщения о заминировании

Фото: железнодорожники остановили три поезда (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня утром три поезда дальнего следования были временно остановлены из-за сообщения о заминировании. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили железнодорожники, сегодня, 11 октября, утром УЗ получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования:

  • №68/20 Киев - Варшава
  • №733 Днепр - Киев
  • №748 Тернополь - Киев

Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию.

"Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено. Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", - отметили в "Укрзализныце".

Изменения в работе "Укрзализныци"

Напомним, ранее мы писали, что 10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна.

Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.

