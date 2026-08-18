"Укрзалізниця" змінює рух поїздів через тривалу атаку на Київщині

Тим часом від самого ранку ворог атакує Бровари на Київщині. У Броварському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру через удари ворога.

За даними Київської обласної військової адміністрації, через російські дрони понівечено офісну будівлю, приватний будинок та складські приміщення. Попередньо, постраждалих немає.

Росія цієї ночі атакувала Україну з шести напрямків. Більшість дронів було збито, але є "прильоти".