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"Укрзализныця" меняет движение поездов из-за длительной атаки на Киевщине

09:00 18.08.2026 Вт
2 мин
В компании назвали резервные рейсы, которыми можно воспользоваться
aimg Елена Чупровская
Фото: "Укрзализныця" предупреждает об изменениях (facebook.com. Ukrzaliznytsia_photos)

Из-за длительной воздушной тревоги на Киевщине Укрзализныця изменила утренние рейсы пригородных поездов в направлении Фастов - Киев. Пассажирам предлагают альтернативные поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие поезда курсируют вместо привычных

Сегодня утром пассажирам направления Фастов - Киев советуют воспользоваться резервными рейсами:

  • поезда №6006 и №6008 Фастов-1 - Киев-Пассажирский заменили рейс №7030 Фастов-1 - Киев-Пассажирский;
  • поезда №6005 и №6011 Киев-Пассажирский - Фастов-1 заменили рейс №7029 Киев-Пассажирский - Фастов-1.

Пассажирам советуют следить за официальными каналами перевозчика и слушать объявления прямо на станциях отправления.

В компании объяснили, что движение пригородных поездов вернется к обычному расписанию сразу после завершения воздушной тревоги.

"Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - отметили в Укрзализныце.

Обновлено. В "Укрзализныце" добавили, что Также оперативные изменения в движении будут действовать сегодня на направлении Святошино-Клавдиева.

"Советуем воспользоваться следующими рейсами:

  • №6672 Клавдиево - Киев-Пассажирский;
  • №6603 Святошино - Тетерев;
  • №6604 Тетерев - Святошино.
  • Сегодня временно на паузе поезда: №6674 и №6676 Клавдиево - Святошино №6671 Святошино - Клавдиево", - говорится в сообщении.

Тем временем с самого утра враг атакует Бровары Киевской области. В Броварском районе повреждена гражданская инфраструктура из-за ударов врага.

По данным Киевской областной военной администрации, через российские дроны изуродованы офисное здание, частный дом и складские помещения. Предварительно пострадавших нет.

Россия этой ночью атаковала Украину с шести направлений. Большинство дронов было сбито, но есть "прилеты".

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