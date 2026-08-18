"Укрзализныця" меняет движение поездов из-за длительной атаки на Киевщине

Какие поезда курсируют вместо привычных

Сегодня утром пассажирам направления Фастов - Киев советуют воспользоваться резервными рейсами:

поезда №6006 и №6008 Фастов-1 - Киев-Пассажирский заменили рейс №7030 Фастов-1 - Киев-Пассажирский;

поезда №6005 и №6011 Киев-Пассажирский - Фастов-1 заменили рейс №7029 Киев-Пассажирский - Фастов-1.

Пассажирам советуют следить за официальными каналами перевозчика и слушать объявления прямо на станциях отправления.

В компании объяснили, что движение пригородных поездов вернется к обычному расписанию сразу после завершения воздушной тревоги.

"Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - отметили в Укрзализныце.

Обновлено. В "Укрзализныце" добавили, что Также оперативные изменения в движении будут действовать сегодня на направлении Святошино-Клавдиева.

"Советуем воспользоваться следующими рейсами: