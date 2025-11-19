UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" змінює маршрути приміських поїздів на Полтавщині: що треба знати пасажирам

Маршрути деяких поїздів на Полтавщині тимчасово змінили (фото ілюстративне: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

З 19 листопада по 2 грудня низка приміських поїздів на Полтавщині курсуватиме за зміненими маршрутами через планові ремонтні роботи на залізничних ділянках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Кременчуцький Телеграф" у Telegram.

Які поїзди змінять маршрут

З 19 листопада по 2 грудня:

  • №6890 Павлиш - Передгірковий парк;
  • №6663 Передгірковий парк - Знам’янка.

Ці рейси прямуватимуть до та зі станції Кременчук-Пасажирський.

З 19 листопада по 1 грудня:

  • №6896 Павлиш - Передгірковий парк;
  • №6899 Передгірковий парк – Павлиш.

Ці поїзди також курсуватимуть до/з Кременчук-Пасажирського.

Обмеження для поїздів на ділянці Ромодан - Гребінка

Ремонтні роботи вплинуть на рух поїздів: №6363 та №6366. 24-28 листопада та 1-5 грудня рейси прямуватимуть лише до станції Вили й повертатимуться звідти.

Рекомендації для пасажирів

Укрзалізниця радить перевіряти актуальний розклад перед поїздкою та враховувати зміни в маршрутах, щоб уникнути незручностей.

Раніше ми писали про те, що 18 листопада "Укрзалізниця" змінила маршрути деяких поїздів через нічні обстріли у Харківській області, які пошкодили залізничну інфраструктуру.

Читайте також про те, що у Полтавській області тимчасово змінили рух деяких поїздів "Укрзалізниці". Новий графік діє з 5 листопада по 25 грудня.

УкрзалізницяПолтавська область