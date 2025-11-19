"Укрзализныця" меняет маршруты пригородных поездов в Полтавской области: что нужно знать пассажирам

С 19 ноября по 2 декабря ряд пригородных поездов в Полтавской области будет курсировать по измененным маршрутам из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных участках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Кременчугский Телеграф" в Telegram.
С 19 ноября по 2 декабря:
Эти рейсы будут следовать до и со станции Кременчуг-Пассажирский.
С 19 ноября по 1 декабря:
Эти поезда также будут курсировать в/из Кременчуг-Пассажирского.
Ремонтные работы повлияют на движение поездов: №6363 и №6366. 24-28 ноября и 1-5 декабря рейсы будут следовать только до станции Вилы и возвращаться оттуда.
Укрзализныця советует проверять актуальное расписание перед поездкой и учитывать изменения в маршрутах, чтобы избежать неудобств.
Ранее мы писали о том, что 18 ноября "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов из-за ночных обстрелов в Харьковской области, которые повредили железнодорожную инфраструктуру.
Читайте также о том, что в Полтавской области временно изменили движение некоторых поездов "Укрзализныци". Новый график действует с 5 ноября по 25 декабря.