"Укрзалізниця" змінює графіки курсування поїздів на 5 лютого

Нагадуємо, що "Укрзалізниця" найближчими тижнями планує запустити динамічне ціноутворення на квитки у вагони СВ, розглядаючи цей механізм як один зі способів компенсувати витрати на реалізацію пільгової програми безкоштовних перевезень "УЗ-3000".

Зазначимо, що чинні тарифи "Укрзалізниці" залишаються істотно нижчими за фактичну собівартість перевезень, при цьому найбільший розрив фіксують у плацкартних вагонах, де вартість квитків перевищує реальну ціну поїздки більше ніж удвічі.