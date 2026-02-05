"Укрзалізниця" меняет графики курсирования поездов на 5 февраля

Напоминаем, что "Укрзалізниця" в ближайшие недели планирует запустить динамическое ценообразование на билеты в вагоны СВ, рассматривая этот механизм как один из способов компенсировать расходы на реализацию льготной программы бесплатных перевозок "УЗ-3000".

Отметим, что действующие тарифы "Укрзалізниці" остаются существенно ниже фактической себестоимости перевозок, при этом наибольший разрыв фиксируется в плацкартных вагонах, где стоимость билетов превышает реальную цену поездки более чем в два раза.