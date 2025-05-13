"Укрзалізниця" змінила квитки на рейси до Польщі: як виглядає новий бланк (фото)

Компанія "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. З 14 травня вони будуть виглядати по новому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Як пояснили у компанії, тепер при покупці електронних квитків на сполучення "Україна-Польща" пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.
Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.
Варто зауважити, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.
Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:
Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 сполученням "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня.
Також ми писали, що у березні "Укрзалізниця" постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити основні функції.
Варто нагадати, що в Україні розпочався сезон роботи дитячих залізниць. РБК-Україна розповідало, де та за яким графіком вони працюють.
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