"Укрзалізниця" змінила квитки на рейси до Польщі: як виглядає новий бланк (фото)

Як пояснили у компанії, тепер при покупці електронних квитків на сполучення "Україна-Польща" пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.

Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.



Варто зауважити, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.

Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди: