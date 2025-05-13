"Укрзализныця" изменила билеты на рейсы в Польшу: как выглядит новый бланк (фото)
Компания "Укрзализныця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. С 14 мая они будут выглядеть по новому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Как пояснили в компании, теперь при покупке электронных билетов на сообщение "Украина-Польша" пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца.
Он более удобен в пользовании и соответствует современным международным требованиям.
Стоит заметить, что ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении из Украины в Австрию, Венгрию и Словакию.
Сейчас из Украины в Польшу и в обратном направлении курсируют такие поезда:
- №89/90 Киев - Перемышль;
- №705/706, 715/716 Киев - Перемышль;
- №35/36 Одесса - Перемышль;
- № 23/24 Киев - Хелм;
- № 51/52 Киев - Перемышль;
- № 31/32 Запорожье - Перемышль;
- № 19/20 Киев - Хелм; № 19/20 Киев - Хелм;
- №93/94 Харьков - Хелм;
- № 73/74 Харьков - Перемышль;
- № 119/120 Киев - Хелм;
- № 767/768 Рава-Русская - Варшава;
- №765/766 Рава-Русская - Варшава;
- №67/68 Киев - Варшава.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 сообщением "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня.
Также мы писали, что в марте "Укрзализныця" пострадала от масштабной кибератаки, которая вызвала сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг. После почти 90 часов работы компания смогла восстановить основные функции.
Стоит напомнить, что в Украине начался сезон работы детских железных дорог. РБК-Украина рассказывало, где и по какому графику они работают.
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