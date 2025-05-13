"Укрзализныця" изменила билеты на рейсы в Польшу: как выглядит новый бланк (фото)

Компания "Укрзализныця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. С 14 мая они будут выглядеть по новому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как пояснили в компании, теперь при покупке электронных билетов на сообщение "Украина-Польша" пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца.

Он более удобен в пользовании и соответствует современным международным требованиям.



Стоит заметить, что ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены в сообщении из Украины в Австрию, Венгрию и Словакию.

Сейчас из Украины в Польшу и в обратном направлении курсируют такие поезда: