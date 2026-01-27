ua en ru
"Укрзалізниця" змінила графіки руху через негоду: які потяги затримуються найбільше

Україна , Вівторок 27 січня 2026 07:30
"Укрзалізниця" змінила графіки руху через негоду: які потяги затримуються найбільше Фото: потяг "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.

Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку і сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

Повідомляється, що одне з дерев поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів. Обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Із цим вже працює спецтехніка.

Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

  • 38 Одеса - Ужгород (+7:50 год.);
  • 78 Одеса - Ковель (+6:00 год.);
  • 166 Одеса - Чернівці (+5:55 год.)
  • 12 Одеса - Львів (+5:38 год.)
  • 106 Одеса - Київ (+5:07 год.)

Усі поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух, запевняють у компанії.

Пункт незламності від "Укрзалізниці"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за кордоном - на залізничній станції Холм у Польщі. Уже в перший день його відвідали понад 100 пасажирів.

Через станцію Холм курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України.

Один із вагонів облаштований спеціально для родин із дітьми. Там є ігрова зона, окремі місця для годування та сповивання малюків, а також розмальовки й набори для малювання.

Новий маршрут

Також "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.

Поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів" курсуватиме щоденно, наголосили у прес-службі компанії.

