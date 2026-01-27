"Укрзалізниця" змінила графіки руху через негоду: які потяги затримуються найбільше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram .

Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку і сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок. Повідомляється, що одне з дерев поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів. Обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона. Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Із цим вже працює спецтехніка. Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

Пункт незламності від "Укрзалізниці"

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за кордоном - на залізничній станції Холм у Польщі. Уже в перший день його відвідали понад 100 пасажирів.

Через станцію Холм курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України.

Один із вагонів облаштований спеціально для родин із дітьми. Там є ігрова зона, окремі місця для годування та сповивання малюків, а також розмальовки й набори для малювання.

Новий маршрут

Також "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.

Поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів" курсуватиме щоденно, наголосили у прес-службі компанії.