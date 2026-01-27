"Укрзалізниця" змінила графіки руху через негоду: які потяги затримуються найбільше
Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку і сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.
Повідомляється, що одне з дерев поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів. Обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.
Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач. Із цим вже працює спецтехніка.
Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:
- 38 Одеса - Ужгород (+7:50 год.);
- 78 Одеса - Ковель (+6:00 год.);
- 166 Одеса - Чернівці (+5:55 год.)
- 12 Одеса - Львів (+5:38 год.)
- 106 Одеса - Київ (+5:07 год.)
Усі поїзди "Укрзалізниці" продовжують рух, запевняють у компанії.
Пункт незламності від "Укрзалізниці"
Нагадаємо, "Укрзалізниця" розгорнула перший пункт незламності за кордоном - на залізничній станції Холм у Польщі. Уже в перший день його відвідали понад 100 пасажирів.
Через станцію Холм курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України.
Один із вагонів облаштований спеціально для родин із дітьми. Там є ігрова зона, окремі місця для годування та сповивання малюків, а також розмальовки й набори для малювання.
Новий маршрут
Також "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.
Поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів" курсуватиме щоденно, наголосили у прес-службі компанії.