"Укрзалізниця" изменила графики движения из-за непогоды: какие поезда задерживаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram .

Выявлено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь. Сообщается, что одно из деревьев попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов. Обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона. Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. С этим уже работает спецтехника. Сейчас наибольшие отставания от графика у рейсов:

Пункт несокрушимости от "Укрзалізниці"

Напомним, "Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости за рубежом - на железнодорожной станции Холм в Польше. Уже в первый день его посетили более 100 пассажиров.

Через станцию Холм курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины.

Один из вагонов обустроен специально для семей с детьми. Там есть игровая зона, отдельные места для кормления и пеленания малышей, а также раскраски и наборы для рисования.

Новый маршрут

Также "Укрзалізниця" назначает новый поезд с юга Украины в Карпатский регион - учитывая стабильно высокий спрос на такие путешествия.

Поезд дальнего следования №26/25 "Одесса - Рахов" будет курсировать ежедневно, подчеркнули в пресс-службе компании.