"Укрзалізниця" изменила графики движения из-за непогоды: какие поезда задерживаются

Украина, Вторник 27 января 2026 07:30
"Укрзалізниця" изменила графики движения из-за непогоды: какие поезда задерживаются Фото: поезд "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Аномальные погодные условия затрудняют движение поездов по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.

Выявлено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.

Сообщается, что одно из деревьев попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов. Обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач. С этим уже работает спецтехника.

Сейчас наибольшие отставания от графика у рейсов:

  • 38 Одесса - Ужгород (+7:50 ч.);
  • 78 Одесса - Ковель (+6:00 ч.);
  • 166 Одесса - Черновцы (+5:55 ч.); 166 Одесса - Черновцы (+5:55 ч.)
  • 12 Одесса - Львов (+5:38 ч.)
  • 106 Одесса - Киев (+5:07 ч.); 106 Одесса - Киев (+5:07 ч.)

Все поезда "Укрзалізниці" продолжают движение, уверяют в компании.

Пункт несокрушимости от "Укрзалізниці"

Напомним, "Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости за рубежом - на железнодорожной станции Холм в Польше. Уже в первый день его посетили более 100 пассажиров.

Через станцию Холм курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины.

Один из вагонов обустроен специально для семей с детьми. Там есть игровая зона, отдельные места для кормления и пеленания малышей, а также раскраски и наборы для рисования.

Новый маршрут

Также "Укрзалізниця" назначает новый поезд с юга Украины в Карпатский регион - учитывая стабильно высокий спрос на такие путешествия.

Поезд дальнего следования №26/25 "Одесса - Рахов" будет курсировать ежедневно, подчеркнули в пресс-службе компании.

