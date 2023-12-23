УЗ запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами: який маршрут

29 грудня УЗ запустить додатковий регіональний поїзд зі Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
УЗ у піковий день перевезень додала потяг "Львів – Рахів".
"Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст", - повідомили в УЗ.
Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22, і слідуватиме за маршрутом:
"Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін", - зазначили в Укрзалізниці.
Пересадка у Львові
У Львові на цей поїзд можна пересісти з наступних поїздів:
Раніше ми писали, що відомі маршрути, на які Укрзалізниця збільшила кількість місць у грудні.
Також ми писали, що УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята з Києва.
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