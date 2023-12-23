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УЗ запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами: який маршрут

Ілюстративне фото: Укрзалізниця запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

29 грудня УЗ запустить додатковий регіональний поїзд зі Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

УЗ у піковий день перевезень додала потяг "Львів – Рахів".

"Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст", - повідомили в УЗ.

Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22, і слідуватиме за маршрутом:

  • Івано-Франківськ 17:39 - 17:43,
  • Яремче 19:10 - 19:14,
  • Татарів-Буковель 19:39 - 19:41,
  • Ворохта 19:52 - 19:56,
  • Ясіня 20:34 - 20:36,
  • Кваси 20:59 - 21:01,
  • прибуття до Рахова о 21:19.

"Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін", - зазначили в Укрзалізниці.

Пересадка у Львові

У Львові на цей поїзд можна пересісти з наступних поїздів:

  • №79 Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59),
  • №86 Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15)
  • №63 Харків (22:38) – Київ (05:35 – 06:35) – Львів (13:39).

Рейси УЗ на свята

Раніше ми писали, що відомі маршрути, на які Укрзалізниця збільшила кількість місць у грудні.

Також ми писали, що УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята з Києва.

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