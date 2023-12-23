УЗ запустить додатковий поїзд зі Львова перед святами: який маршрут

УЗ у піковий день перевезень додала потяг "Львів – Рахів".

"Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст", - повідомили в УЗ.

Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22, і слідуватиме за маршрутом:

Івано-Франківськ 17:39 - 17:43,

Яремче 19:10 - 19:14,

Татарів-Буковель 19:39 - 19:41,

Ворохта 19:52 - 19:56,

Ясіня 20:34 - 20:36,

Кваси 20:59 - 21:01,

прибуття до Рахова о 21:19.

"Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін", - зазначили в Укрзалізниці.

Пересадка у Львові

У Львові на цей поїзд можна пересісти з наступних поїздів:

№79 Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59),

Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59), №86 Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15)

Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15) №63 Харків (22:38) – Київ (05:35 – 06:35) – Львів (13:39).

Рейси УЗ на свята

Раніше ми писали, що відомі маршрути, на які Укрзалізниця збільшила кількість місць у грудні.

Також ми писали, що УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята з Києва.