УЗ запустит дополнительный поезд из Львова перед праздниками: какой маршрут

29 декабря УЗ запустит дополнительный региональный поезд из Львова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
УЗ в пиковый день перевозок добавила поезд "Львов - Рахов".
"Поезд будет полезен не только жителям Львова, но и пассажирам из Киева, Харькова, Полтавы, Запорожья и других городов", - сообщили в УЗ.
Поезд №816 отправится со Львова 29 декабря в 15:22, и будет следовать по маршруту:
"Поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин", - отметили в Укрзализныце.
Пересадка во Львове
Во Львове на этот поезд можно пересесть из следующих поездов:
Ранее мы писали, что известны маршруты, на которые Укрзализныця увеличила количество мест в декабре.
Также мы писали, что УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники из Киева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.