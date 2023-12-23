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УЗ запустит дополнительный поезд из Львова перед праздниками: какой маршрут

Иллюстративное фото: Укрзализныця запустит дополнительный поезд из Львова перед праздниками (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

29 декабря УЗ запустит дополнительный региональный поезд из Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

УЗ в пиковый день перевозок добавила поезд "Львов - Рахов".

"Поезд будет полезен не только жителям Львова, но и пассажирам из Киева, Харькова, Полтавы, Запорожья и других городов", - сообщили в УЗ.

Поезд №816 отправится со Львова 29 декабря в 15:22, и будет следовать по маршруту:

  • Ивано-Франковск 17:39 - 17:43,
  • Яремче 19:10 - 19:14,
  • Татаров-Буковель 19:39 - 19:41,
  • Ворохта 19:52 - 19:56,
  • Ясиня 20:34 - 20:36,
  • Квасы 20:59 - 21:01,
  • прибытие в Рахов в 21:19.

"Поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин", - отметили в Укрзализныце.

Пересадка во Львове

Во Львове на этот поезд можно пересесть из следующих поездов:

  • №79 Днепр (22:06) - Киев (05:42 - 06:10) - Львов (12:59),
  • №86 Запорожье (18:48) - Львов (14:15)
  • №63 Харьков (22:38) – Киев (05:35 – 06:35) – Львов (13:39).

Рейсы УЗ на праздники

Ранее мы писали, что известны маршруты, на которые Укрзализныця увеличила количество мест в декабре.

Также мы писали, что УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники из Киева.

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