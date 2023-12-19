УЗ збільшила кількість місць на найпопулярніші маршрути грудня: список
"Укрзалізниця" призначає додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня. Це пов'язано зі зростанням попиту на подорожі залізницею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", - сказано у повідомленні.
в "Укрзалізниці" порадили перевіряти застосунок або запитувати про наявність вільних місць у касах.
Додаткові місця з'являться на рейсах:⠀
- 67/68 Київ - Варшава;
- 7/8 Чернівці - Київ;
- 88/87 Ковель - Запоріжжя;
- 98/97 Ковель-Київ;
- 194/193 Кривий Ріг - Ясіня;
- 192/91 Львів - Київ.
Окрім того, сьогодні було запущено перший рейс потягу №143 за маршрутом Суми - Рахів.
Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що призначить додаткові потяги на пікові дати з Києва. Рейси курсуватимуть до Львова й Трускавця.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 10 грудня пасажири міжнародних поїздів "Укрзалізниці" платитимуть за квитки більше. Також зміниться вартість квитків до Польщі.
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