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УЗ збільшила кількість місць на найпопулярніші маршрути грудня: список

Вівторок 19 грудня 2023 15:35
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УЗ збільшила кількість місць на найпопулярніші маршрути грудня: список Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" призначила додатоків вагони на потяги у грудні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" призначає додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня. Це пов'язано зі зростанням попиту на подорожі залізницею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Традиційно у грудні маємо зростання попиту на подорожі залізницею. Тому до поїздів найбільш ажіотажних напрямків додаємо вагони", - сказано у повідомленні.

в "Укрзалізниці" порадили перевіряти застосунок або запитувати про наявність вільних місць у касах.

Додаткові місця з'являться на рейсах:⠀

  • 67/68 Київ - Варшава;
  • 7/8 Чернівці - Київ;
  • 88/87 Ковель - Запоріжжя;
  • 98/97 Ковель-Київ;
  • 194/193 Кривий Ріг - Ясіня;
  • 192/91 Львів - Київ.

Окрім того, сьогодні було запущено перший рейс потягу №143 за маршрутом Суми - Рахів.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що призначить додаткові потяги на пікові дати з Києва. Рейси курсуватимуть до Львова й Трускавця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 10 грудня пасажири міжнародних поїздів "Укрзалізниці" платитимуть за квитки більше. Також зміниться вартість квитків до Польщі.

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