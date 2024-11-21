"Укрзалізниця" запустить 8 нових рейсів: куди вони прямуватимуть

Вже з 15 грудня українці зможуть скористатись залізничними подорожами за вісьмома новими рейсами. А час у дорозі для майже 40 поїздів буде зменшено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"В новому графіку руху на 2025 рік пасажири отримають кілька важливих новинок. Вже з 15 грудня додасться 5 нових рейсів до гір, 3 до незламного Харкова, а час у дорозі для цілих 38 поїздів буде зменшено!", - повідомили в компанії.
Водночас співробітники зауважили, що вже в грудні слід очікувати на такі потяги, як:
Крім призначення нових рейсів, "Укрзалізниця" покращує та розвиває існуючі сполучення:
А ще буде скорочено час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них:
Нагадаємо, ми вже писали, що з 15 грудня "Укрзалізниця" у співпраці зі словацькими залізничниками запускає новий міжнародний маршрут, який з'єднає Київ із Братиславою через станцію Чоп.
Водночас, РБК-Україна підготувало матеріал в якому ви можете дізнатися про те, скільки коштують квитки в УЗ до різних країн ЄС.
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