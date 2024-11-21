"Укрзалізниця" запустить 8 нових рейсів: куди вони прямуватимуть

"В новому графіку руху на 2025 рік пасажири отримають кілька важливих новинок. Вже з 15 грудня додасться 5 нових рейсів до гір, 3 до незламного Харкова, а час у дорозі для цілих 38 поїздів буде зменшено!", - повідомили в компанії.

Водночас співробітники зауважили, що вже в грудні слід очікувати на такі потяги, як:

Поїзд № 33/34 Кривий Ріг - Ясіня - нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).

- нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня). Поїзд № 61/62 Дніпро - Рахів (через день) - це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

(через день) - це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат. Поїзд № 83/84 Київ - Солотвино (через день) - оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

(через день) - оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття. Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук - Ужгород (через день) - новий маршрут, що додатково поєднає Полтавську область зі Славськом та Закарпаттям.

(через день) - новий маршрут, що додатково поєднає Полтавську область зі Славськом та Закарпаттям. Поїзд № 145/146 Харків - Чернівці (через день) - нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

(через день) - нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини. Поїзд № 165/166 Харків - Черкаси (через день) - нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

(через день) - нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту. Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків - Дніпро - розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Крім призначення нових рейсів, "Укрзалізниця" покращує та розвиває існуючі сполучення:

Поїзд № 39/40 Запоріжжя - Солотвино тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі, вивільняючи день для інших важливих задач.

тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі, вивільняючи день для інших важливих задач. Маршрут поїзда № 85/86 Запоріжжя - Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат.

подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат. Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса - Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.

у пікові періоди може бути подовжений до Харкова. Поїзд №113/114 Львів - Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.

курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди. Поїзд № 133/134 Київ - Рахів курсуватиме щоденно.

А ще буде скорочено час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них: