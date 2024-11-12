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З України в Європу. Скільки коштують квитки на УЗ до закордонних міст

Вівторок 12 листопада 2024 18:13
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З України в Європу. Скільки коштують квитки на УЗ до закордонних міст Скільки коштують квитки УЗ на міжнародні рейси (фото: facebook/Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

Подорожі "Укрзалізницею" за кордон зараз залишаються найзручнішим варіантом для українців, щоб надовго не застрягнути на міжнародному пункті пропуску.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують квитки на міжнародні рейси УЗ.

Скільки коштують квитки на міжнародні напрямки УЗ

У міжнародному сполученні з країнами Європи кожна із залізниць слідування поїзда/вагона встановлює тариф по своїй території, та у вагони свого формування, які оголошуються у євро. На проїзному документі вартість зазначається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення.

"Ціна на проїзні документи є динамічною та змінюється в залежності від дня тижня та курсу валют. Ціноутворення для залізничного транспорту не є гнучким: тариф підлягає державному регулюванню, тож АТ "Укрзалізниця" не може самостійно впливати на зменшення або збільшення вартості проїзду, надання сезонних знижок тощо", – повідомили у прес-службі УЗ.

На сайті УЗ у таблиці вартості міжнародного сполучення з країнами Європи вказані наступні ціни.

Вартість квитків до Польщі:

  • Кив – Варшава – 76,20 євро
  • Київ – Хелм – 44,80 євро
  • Київ – Перемишль – 44,80 євро (І клас) та 31,20 євро (ІІ клас)
  • Київ – Перемишль (потяг) – 47,90 євро
  • Харків – Хелм – 56,90 євро
  • Дніпро – Хелм – 59,59 євро
  • Харків – Перемишль – 58,40 євро
  • Запоріжжя – Перемишль – 60,10 євро
  • Одеса – Перемишль – 49,10 євро
  • Рава-Руська – Варшава – 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)
  • Львів – Перемишль – 15,80 євро (І клас), 10,80 (ІІ клас)

Вартість квитків до Угорщини:

  • Київ – Будапешт – 67,30 євро
  • Львів – Будапешт – 49,90 євро
  • Мукачево – Будапешт – 25,00 євро
  • Чоп – Будапешт – 35,50 євро (І клас), 23,60 (ІІ клас)

Вартість квитків до Австрії:

  • Київ – Відень – 89,60 євро
  • Львів – Відень – 71,20 євро
  • Чоп – Відень – 70,30 євро (І клас), 43,90 (ІІ клас)

Вартість квитків до Словаччини:

  • Мукачево – Кошице – 11,00 євро

Вартість квитків до Молдови:

  • Київ – Кишинів – 2 0192,91 грн (плацкарт), купе – 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Зазначимо, що лише на напрям Київ – Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту – в євро.

Додамо, що вартість квитка вказана без урахування комісійного збору, який становить 55 грн. Також слід урахувати, що у потягах І і ІІ класу – місця сидячі.

З України в Європу. Скільки коштують квитки на УЗ до закордонних містВартість квитків до Молдови (скриншот сайту Укрзалізниці)

"Діти до 4 років можуть подорожувати з батьками безкоштовно без надання окремого місця. Для старших дітей діють знижки, розмір якої залежить від міжнародного напрямку. Наприклад, якщо йдеться про польські рейси, то для дітей від 4 до 12 років йде знижка 25% при переміщенні територією України та 50% – на території Польщі", – пояснили на гарячій лінії "Укрзалізниці".

Додамо також, що торік у грудні УЗ підвищила ціни на міжнародні напрямки. Найбільше зросла вартість на дефіцитний напрям Київ – Варшава – Київ, квитки тоді здорожчали на 72%. Також на 3% піднялись ціни у нічних поїздах до Відня та Перемишля.

Як купити квиток на міжнародний рейс

Квитки на міжнародні напрямки можна придбати тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку. Відкриття продажів відбувається вранці, залежно від напряму.

Продажі стартують:

  • польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Холм, Варшава) о 09:00, за 20 діб до дати відправлення
  • словацький та австрійський напрямки о 08:00, за 20 діб
  • молдовський напрямок – о 08:00, за 30 діб

При купівлі онлайн потрібно ввести персональні дані пасажира, також знадобитися верифікація через застосунок "Дія". На оплату послуги надається 15 хвилин.

З України в Європу. Скільки коштують квитки на УЗ до закордонних містПошук квитків на міжнародні напрямки на сайті УЗ (скриншот)

Чи будуть нові міжнародні маршрути

"Зараз в АТ "Укрзалізниця" розробляється графік руху поїздів на 2024/2025 рік, тож зміни маршрутів як у внутрішньому, так і в міжнародному сполученні невдовзі будуть презентовані на диджитал-майданчиках товариства", – повідомили в УЗ.

При цьому у прес-службі деталей не розкрили, вказали лише, що графік руху поїздів розробляється на підставі аналізу пасажиропотоку з урахуванням економічної доцільності та максимального використання технічних можливостей рухомого складу й інфраструктури для забезпечення мінімального часу на шляху прямування поїздів.

Раніше ми розповідали про те, як повернути квитки на міжнародний поїзд УЗ пасажирам за кордоном.

Читайте також про те, що у Європейських країнах діє низка заборон на ввіз певних речей та товарів на їхню територію. Це потрібно врахувати українцям при плануванні мандрівки за кордон.

Під час підготовки публікації використали: ексклюзивний коментар УЗ для РБК-Україна, дані з їхнього сайту і відповіді на гарячій лінії.

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