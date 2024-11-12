З України в Європу. Скільки коштують квитки на УЗ до закордонних міст

Подорожі "Укрзалізницею" за кордон зараз залишаються найзручнішим варіантом для українців, щоб надовго не застрягнути на міжнародному пункті пропуску.

Скільки коштують квитки на міжнародні напрямки УЗ

У міжнародному сполученні з країнами Європи кожна із залізниць слідування поїзда/вагона встановлює тариф по своїй території, та у вагони свого формування, які оголошуються у євро. На проїзному документі вартість зазначається в національній валюті у перерахунку до курсу євро на момент оформлення.

"Ціна на проїзні документи є динамічною та змінюється в залежності від дня тижня та курсу валют. Ціноутворення для залізничного транспорту не є гнучким: тариф підлягає державному регулюванню, тож АТ "Укрзалізниця" не може самостійно впливати на зменшення або збільшення вартості проїзду, надання сезонних знижок тощо", – повідомили у прес-службі УЗ.

На сайті УЗ у таблиці вартості міжнародного сполучення з країнами Європи вказані наступні ціни.

Вартість квитків до Польщі:

Кив – Варшава – 76,20 євро

Київ – Хелм – 44,80 євро

Київ – Перемишль – 44,80 євро (І клас) та 31,20 євро (ІІ клас)

Київ – Перемишль (потяг) – 47,90 євро

Харків – Хелм – 56,90 євро

Дніпро – Хелм – 59,59 євро

Харків – Перемишль – 58,40 євро

Запоріжжя – Перемишль – 60,10 євро

Одеса – Перемишль – 49,10 євро

Рава-Руська – Варшава – 29,60 євро (І клас), 26,40 євро (ІІ клас)

Львів – Перемишль – 15,80 євро (І клас), 10,80 (ІІ клас)

Вартість квитків до Угорщини:

Київ – Будапешт – 67,30 євро

Львів – Будапешт – 49,90 євро

Мукачево – Будапешт – 25,00 євро

Чоп – Будапешт – 35,50 євро (І клас), 23,60 (ІІ клас)

Вартість квитків до Австрії:

Київ – Відень – 89,60 євро

Львів – Відень – 71,20 євро

Чоп – Відень – 70,30 євро (І клас), 43,90 (ІІ клас)

Вартість квитків до Словаччини:

Мукачево – Кошице – 11,00 євро

Вартість квитків до Молдови:

Київ – Кишинів – 2 0192,91 грн (плацкарт), купе – 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Зазначимо, що лише на напрям Київ – Кишинів вказана ціна у гривнях, на решту – в євро.

Додамо, що вартість квитка вказана без урахування комісійного збору, який становить 55 грн. Також слід урахувати, що у потягах І і ІІ класу – місця сидячі.

Вартість квитків до Молдови (скриншот сайту Укрзалізниці)

"Діти до 4 років можуть подорожувати з батьками безкоштовно без надання окремого місця. Для старших дітей діють знижки, розмір якої залежить від міжнародного напрямку. Наприклад, якщо йдеться про польські рейси, то для дітей від 4 до 12 років йде знижка 25% при переміщенні територією України та 50% – на території Польщі", – пояснили на гарячій лінії "Укрзалізниці".

Додамо також, що торік у грудні УЗ підвищила ціни на міжнародні напрямки. Найбільше зросла вартість на дефіцитний напрям Київ – Варшава – Київ, квитки тоді здорожчали на 72%. Також на 3% піднялись ціни у нічних поїздах до Відня та Перемишля.

Як купити квиток на міжнародний рейс

Квитки на міжнародні напрямки можна придбати тільки онлайн: в чат-боті, на сайті Укрзалізниці або застосунку. Відкриття продажів відбувається вранці, залежно від напряму.

Продажі стартують:

польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Холм, Варшава) о 09:00, за 20 діб до дати відправлення

словацький та австрійський напрямки о 08:00, за 20 діб

молдовський напрямок – о 08:00, за 30 діб

При купівлі онлайн потрібно ввести персональні дані пасажира, також знадобитися верифікація через застосунок "Дія". На оплату послуги надається 15 хвилин.

Пошук квитків на міжнародні напрямки на сайті УЗ (скриншот)

Чи будуть нові міжнародні маршрути

"Зараз в АТ "Укрзалізниця" розробляється графік руху поїздів на 2024/2025 рік, тож зміни маршрутів як у внутрішньому, так і в міжнародному сполученні невдовзі будуть презентовані на диджитал-майданчиках товариства", – повідомили в УЗ.

При цьому у прес-службі деталей не розкрили, вказали лише, що графік руху поїздів розробляється на підставі аналізу пасажиропотоку з урахуванням економічної доцільності та максимального використання технічних можливостей рухомого складу й інфраструктури для забезпечення мінімального часу на шляху прямування поїздів.