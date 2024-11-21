УЗ запустить новий рейс з Києва до Європи через Чоп вже у грудні: що відомо про маршрут

З 15 грудня "Укрзалізниця" у співпраці зі словацькими залізничниками запускає новий міжнародний маршрут, який з'єднає Київ із Братиславою через станцію Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Цей пересадковий маршрут через станцію Чоп з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад", - повідомили в "Укрзалізниці".

Поїзди на маршруті:

№27/28 буде на маршруті Київ - Чоп - Київ (вагони від "Укрзалізниці");

№617/961 буде на маршруті Чоп - Братислава - Чоп (вагони від словацької залізниці ZSSK).

Розклад руху:

До Братислави:

Поїзд №27/28 вирушатиме з Києва о 19:57 і прибуватиме до Чопа о 07:50 . Пересадка на рейс словацької залізниці відбуватиметься о 09:59, а поїзд буде прибувати до Братислави о 19:33 . При цьому в Кошиці він буде о 13:18.

Поїзд №27/28 вирушатиме з Києва і прибуватиме до Чопа . Пересадка на рейс словацької залізниці відбуватиметься а поїзд буде прибувати до Братислави . При цьому в Кошиці він буде До Києва:

З Братислави рейс ZSSK вирушатиме об 11:27 і прибуватиме до Чопа о 21:41. Звідти поїзд "Укрзалізниці" буде вирушати о 22:38, а прибувати до Києва о 10:01.

Таким чином, маршрут між Києвом та Чопом в нічний час забезпечуватиметься спальними вагонами "Укрзалізниці", а денний сегмент на маршруті Чоп - Братислава - сидячими вагонами словацької залізниці.

Також зазначається, що пересадка в Чопі узгоджена, що робить маршрут комфортним для пасажирів.

Квитки на обидві ділянки можна буде придбати єдиним платежем через застосунок або сайт "Укрзалізниці".

Вартість квитка Київ - Чоп складатиме 700 грн, а на рейс Чоп - Братислава - 1500 грн.

Нагадаємо, що УЗ запустить ще один міжнародний рейс до іншої країни ЄС також у грудні.