"Укрзализныця" запустит 8 новых рейсов: куда они будут следовать

Уже с 15 декабря украинцы смогут воспользоваться железнодорожными путешествиями по восьми новым рейсам. А время в пути для почти 40 поездов будет уменьшено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В новом графике движения на 2025 год пассажиры получат несколько важных новинок. Уже с 15 декабря прибавится 5 новых рейсов к горам, 3 в несокрушимый Харьков, а время в пути для целых 38 поездов будет уменьшено!", - сообщили в компании.
В то же время сотрудники отметили, что уже в декабре следует ожидать таких поездов, как:
Помимо назначения новых рейсов, "Укрзализныця" улучшает и развивает существующие сообщения:
А еще будет сокращено время в пути некоторым поездам благодаря ремонтам инфраструктуры. Среди них:
Напомним, мы уже писали, что с 15 декабря "Укрзализныця" в сотрудничестве со словацкими железнодорожниками запускает новый международный маршрут, который соединит Киев с Братиславой через станцию Чоп.
В то же время РБК-Украина подготовило материал, в котором вы можете узнать о том, сколько стоят билеты в УЗ в разные страны ЕС.
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