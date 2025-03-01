"Укрзалізниця" запускає три додаткові поїзди: які напрямки

Нагадаємо, що з лютого "Укрзалізниця" запустила нічні маршрути, які поєднають Закарпаття та Прикарпаття з Києвом та Львовом. Поїзди курсують із Києва через Львів до Рахова та Солотвино.

Поїзд №234/233 "Рахів - Київ" відправляється з Рахова о 20:54, прибуття до Києва - о 13:12. Відправлення з Києва о 15:21, прибуття до Рахова - о 07:50.

Поїзд №84/83 "Солотвино - Київ" відправляється зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Києва - о 13:12. Відправлення з Києва о 15:21, прибуття до Солотвино - о 08:08.

В грудні 2024 року "Укрзалізниця" запустила новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Поїзд №139/140 відправляється із Києва щоденно о 23:21, а прибуває до Кам’янця-Подільського о 8:20.