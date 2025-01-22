"Укрзалізниця" запускає нові поїзди в Карпати
З 6 лютого "Укрзалізниця" запроваджує зручні нічні маршрути, які поєднають Закарпаття та Прикарпаття з Києвом та Львовом. Квитки уже є у продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Поїзди курсуватимуть із Києва через Львів до Рахова та Солотвино.
Поїзд №234/233 "Рахів – Київ":
- відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12;
- відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.
Цей маршрут стане зручним для мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі, які прагнуть дістатися Львова.
Крім того, завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів", що курсуватимуть у складі цього поїзда, Луцьк та Рівне отримають пряме сполучення з Коломиєю.
Поїзд №84/83 "Солотвино – Київ":
- відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва – о 13:12;
- відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття до Солотвино – о 08:08.
Цей маршрут стане зручним нічним варіантом для жителів Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття.
В "Укрзалізниці" зазначають, що квитки на ці поїзди вже є у продажу у застосунку компанії.
Нагадаємо, з 27 січня "Укрзалізниця" завершує ремонт залізничної інфраструктури на Одеському напрямку та прискорює низку поїздів на 2-3 години. Також на маршрутах з’являться нові зупинки у Миколаївській області. Швидше до Одеси тепер курсуватимуть такі поїзди: №51/52 "Запоріжжя – Одеса", №253/254 "Кривий Ріг – Одеса", №53/54 "Дніпро – Одеса", №148/147 "Київ – Одеса", №7/8 "Харків – Одеса".
Також РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запустила нову, важливу для пасажирів послугу у швидкісних поїздах. Йдеться про те, що тепер можна обирати у якому напрямку будуть розміщені сидіння – за напрямком руху чи проти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.