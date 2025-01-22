"Укрзалізниця" запускає нові поїзди в Карпати

З 6 лютого "Укрзалізниця" запроваджує зручні нічні маршрути, які поєднають Закарпаття та Прикарпаття з Києвом та Львовом. Квитки уже є у продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Поїзди курсуватимуть із Києва через Львів до Рахова та Солотвино.

Поїзд №234/233 "Рахів – Київ":

відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.

Цей маршрут стане зручним для мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі, які прагнуть дістатися Львова.

Крім того, завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів", що курсуватимуть у складі цього поїзда, Луцьк та Рівне отримають пряме сполучення з Коломиєю.

Поїзд №84/83 "Солотвино – Київ":

відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва – о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття до Солотвино – о 08:08.

Цей маршрут стане зручним нічним варіантом для жителів Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття.

В "Укрзалізниці" зазначають, що квитки на ці поїзди вже є у продажу у застосунку компанії.