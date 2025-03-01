"Укрзализныця" запускает три дополнительных поезда: какие направления

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на направления Львов - Одесса, Киев - Одесса и Киев - Трускавец на март. Продажа билетов уже открыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

9 марта поезд №168/167 Львов - Одесса отправится из Львова в 07:26, в Одессе будет в 18:17. В обратном направлении отправление в 07:53, прибытие во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев - Одесса отправится также 9 марта:

из Киева - 08:33, в Одессе - 18:08.

из Одессы - 11:27, в Киеве - 20:42.

16 и 30 марта будет курсировать дополнительный поезд в Карпаты - №159/160 Киев - Трускавец:

из Киева - 10:16, в Трускавце - 19:37

из Киева - 08:33, в Киеве - 19:11.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта. Билеты на ранее анонсированные поезда №213/214 Киев - Ясиня и № 777/778 Киев - Львов также в продаже.