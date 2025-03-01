ua en ru
Сб, 01 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрзализныця" запускает три дополнительных поезда: какие направления

Украина, Суббота 01 марта 2025 20:51
UA EN RU
"Укрзализныця" запускает три дополнительных поезда: какие направления Фото: Укрзализныця запускает три дополнительных поезда (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Катерина Черніговець

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на направления Львов - Одесса, Киев - Одесса и Киев - Трускавец на март. Продажа билетов уже открыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

9 марта поезд №168/167 Львов - Одесса отправится из Львова в 07:26, в Одессе будет в 18:17. В обратном направлении отправление в 07:53, прибытие во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев - Одесса отправится также 9 марта:

  • из Киева - 08:33, в Одессе - 18:08.
  • из Одессы - 11:27, в Киеве - 20:42.

16 и 30 марта будет курсировать дополнительный поезд в Карпаты - №159/160 Киев - Трускавец:

  • из Киева - 10:16, в Трускавце - 19:37
  • из Киева - 08:33, в Киеве - 19:11.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта. Билеты на ранее анонсированные поезда №213/214 Киев - Ясиня и № 777/778 Киев - Львов также в продаже.

Напомним, что с февраля "Укрзализныця" запустила ночные маршруты, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье с Киевом и Львовом. Поезда курсируют из Киева через Львов в Рахов и Солотвино.

Поезд №234/233 "Рахов - Киев" отправляется из Рахова в 20:54, прибытие в Киев - в 13:12. Отправление из Киева в 15:21, прибытие в Рахов - в 07:50.

Поезд №84/83 "Солотвино - Киев" отправляется со станции Солотвино в 19:52, прибытие в Киев - в 13:12. Отправление из Киева в 15:21, прибытие в Солотвино - в 08:08.

В декабре 2024 года "Укрзализныця" запустила новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Поезд №139/140 отправляется из Киева ежедневно в 23:21, а прибывает в Каменец-Подольский в 8:20.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему, - ВСУ
За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему, - ВСУ
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа