"Укрзализныця" запускает три дополнительных поезда: какие направления
"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на направления Львов - Одесса, Киев - Одесса и Киев - Трускавец на март. Продажа билетов уже открыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
9 марта поезд №168/167 Львов - Одесса отправится из Львова в 07:26, в Одессе будет в 18:17. В обратном направлении отправление в 07:53, прибытие во Львов в 18:23.
Поезд №265/266 Киев - Одесса отправится также 9 марта:
- из Киева - 08:33, в Одессе - 18:08.
- из Одессы - 11:27, в Киеве - 20:42.
16 и 30 марта будет курсировать дополнительный поезд в Карпаты - №159/160 Киев - Трускавец:
- из Киева - 10:16, в Трускавце - 19:37
- из Киева - 08:33, в Киеве - 19:11.
Продажа билетов на эти поезда уже открыта. Билеты на ранее анонсированные поезда №213/214 Киев - Ясиня и № 777/778 Киев - Львов также в продаже.
Напомним, что с февраля "Укрзализныця" запустила ночные маршруты, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье с Киевом и Львовом. Поезда курсируют из Киева через Львов в Рахов и Солотвино.
Поезд №234/233 "Рахов - Киев" отправляется из Рахова в 20:54, прибытие в Киев - в 13:12. Отправление из Киева в 15:21, прибытие в Рахов - в 07:50.
Поезд №84/83 "Солотвино - Киев" отправляется со станции Солотвино в 19:52, прибытие в Киев - в 13:12. Отправление из Киева в 15:21, прибытие в Солотвино - в 08:08.
В декабре 2024 года "Укрзализныця" запустила новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Поезд №139/140 отправляется из Киева ежедневно в 23:21, а прибывает в Каменец-Подольский в 8:20.