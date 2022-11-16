UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" запускає рейс Київ - Ізюм: подробиці маршруту

Фото: "Укрзалізниця" запускає рейс Київ - Ізюм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ - Ізюм. Потяг почне курсувати вже від завтра, з 17 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку він починатиме рух о 18:22 і прибуватиме до столиці о 06:10.

"Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що УЗ відкрила продаж квитків на новий рейс №93/94 Харків-Хелм. Також очікується відновлення залізничного сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяКиївХарків