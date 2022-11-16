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"Укрзализныця" запускает рейс Киев - Изюм: подробности маршрута

Фото: "Укрзализныця" запускает рейс Киев – Изюм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" запускает новый рейс Киев - Изюм. Поезд начнет курсировать уже с завтрашнего дня, с 17 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд №112/111 Киев - Изюм будет отправляться из Киева в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении он будет начинать движение в 18:22 и прибывать в столицу в 06:10.

"Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение по ночному поезду со столицей", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что УЗ открыла продажу билетов на новый рейс №93/94 Харьков-Хелм. Также ожидается возобновление железнодорожного сообщения с недавно освобожденным Херсоном в ближайшие 10 дней.

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УкрзализныцяКиевХарьков