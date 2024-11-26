"Укрзалізниця" запускає новий поїзд із Києва до Кишенева: коли і як він курсуватиме

Повідомляється, що зі Львова до Кишинева курсуватимуть безпересадкові купейні вагони. Зі Львова поїзд відправлятиметься через день о 15:00 та прибуватиме до столиці Молдови об 11:30. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 17:34, а до кінцевої станції прибуватиме о 15:40.

"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова та агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку", – зазначають в "Укрзалізниці".

Квитки можна буде придбати на сайті та у застосунку "Укрзалізниці".