"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Кишенев: когда и как он будет курсировать

Сообщается, что из Львова в Кишинев будут курсировать беспересадочные купейные вагоны. Со Львова поезд будет отправляться через день в 15:00 и прибывать в столицу Молдовы в 11:30. В обратном направлении он будет отправляться в 17:34, а в конечную станцию будет прибывать в 15:40.

"Этот маршрут позволит более удобной поездке для жителей Львова и агломерации в аэропорт Молдовы и в обратном направлении", - отмечают в "Укрзализныце".

Билеты можно будет приобрести на сайте и в приложении "Укрзализныци".