"Укрзалізниця" запустить 8 нових рейсів: куди вони прямуватимуть
Вже з 15 грудня українці зможуть скористатись залізничними подорожами за вісьмома новими рейсами. А час у дорозі для майже 40 поїздів буде зменшено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"В новому графіку руху на 2025 рік пасажири отримають кілька важливих новинок. Вже з 15 грудня додасться 5 нових рейсів до гір, 3 до незламного Харкова, а час у дорозі для цілих 38 поїздів буде зменшено!", - повідомили в компанії.
Водночас співробітники зауважили, що вже в грудні слід очікувати на такі потяги, як:
- Поїзд № 33/34 Кривий Ріг - Ясіня - нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).
- Поїзд № 61/62 Дніпро - Рахів (через день) - це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.
- Поїзд № 83/84 Київ - Солотвино (через день) - оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.
- Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук - Ужгород (через день) - новий маршрут, що додатково поєднає Полтавську область зі Славськом та Закарпаттям.
- Поїзд № 145/146 Харків - Чернівці (через день) - нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.
- Поїзд № 165/166 Харків - Черкаси (через день) - нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.
- Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків - Дніпро - розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.
Крім призначення нових рейсів, "Укрзалізниця" покращує та розвиває існуючі сполучення:
- Поїзд № 39/40 Запоріжжя - Солотвино тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі, вивільняючи день для інших важливих задач.
- Маршрут поїзда № 85/86 Запоріжжя - Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат.
- Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса - Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.
- Поїзд №113/114 Львів - Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.
- Поїзд № 133/134 Київ - Рахів курсуватиме щоденно.
А ще буде скорочено час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них:
- Поїзд №13/14 Київ - Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв;
- Поїзд №55/56 Київ - Рахів пришвидшений на 57 хв з Києва до Рахова;
- Поїзд №45/46 Ужгород - Харків пришвидшений на 51 хв із Ужгорода до Харкова;
- Поїзд №39/40 Запоріжжя - Солотвино пришвидшений на 45 хв із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв із Солотвина до Запоріжжя;
- Поїзд № 3/4 Запоріжжя - Ужгород пришвидшений на 41 хв із Ужгорода до Запоріжжя.
Нагадаємо, ми вже писали, що з 15 грудня "Укрзалізниця" у співпраці зі словацькими залізничниками запускає новий міжнародний маршрут, який з'єднає Київ із Братиславою через станцію Чоп.
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