"Укрзалізниця" запускає новий маршрут до Кам'янця-Подільського: коли почне курсувати поїзд

"Укрзалізниця" запускає новий нічний поїзд із Києва до Кам’янця-Подільського. Він курсуватиме щоденно, починаючи із 15 грудня.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Із 15 грудня починає курсувати поїзд №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський. Він відправлятиметься із Києва щоденно о 23:21, а прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 8:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 20:13 і до столиці він прибуватиме о 5:27.
Також доступні квитки на безпересадкові вагони Ужгород – Кам’янець-Подільський, які продовжують з’єднувати Закарпаття та Львів із південною частиною Хмельницької області.
В "Укрзалізниці" зазначають, що розклад поїздів складено так, щоб пасажири могли зручно пересідати у Києві на швидкісні "Інтерсіті+" до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Краматорська, а також на поїзди до Сум і Чернігова.
Квитки можна придбати у мобільному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила розклад руху поїздів на 2025 рік. Більшість потягів почнуть курсувати за оновленим графіком руху вже у грудні 2024 року. РБК-Україна розповідало, куди і як українці можуть доїхати за оновленими маршрутами.
Також ми писали, що "Укрзалізниця" збільшила ліміт інтернету для пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Тепер кожен мандрівник може безкоштовно користуватися 2 ГБ трафіку зі швидкістю 10 Мб/с під час подорожі.
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