"Укрзализныця" запускает новый маршрут в Каменец-Подольский: когда начнет курсировать поезд

С 15 декабря начинает курсировать поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский. Он будет отправляться из Киева ежедневно в 23:21, а прибывать в Каменец-Подольский в 8:20. В обратном направлении поезд отправится в 20:13 и в столицу он прибывает в 5:27.

Также доступны билеты на беспересадочные вагоны Ужгород – Каменец-Подольский, продолжающие соединять Закарпатье и Львов с южной частью Хмельницкой области.

В "Укрзализныце" отмечают, что расписание поездов составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересаживаться в Киеве на скоростные "Интерсити+" в Харьков, Днепр, Запорожье, Полтаву, Краматорск, а также на поезда в Сумы и Чернигов.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.