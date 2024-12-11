"Укрзализныця" запускает новый маршрут в Каменец-Подольский: когда начнет курсировать поезд
"Укрзализныця" запускает новый ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский. Он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
С 15 декабря начинает курсировать поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский. Он будет отправляться из Киева ежедневно в 23:21, а прибывать в Каменец-Подольский в 8:20. В обратном направлении поезд отправится в 20:13 и в столицу он прибывает в 5:27.
Также доступны билеты на беспересадочные вагоны Ужгород – Каменец-Подольский, продолжающие соединять Закарпатье и Львов с южной частью Хмельницкой области.
В "Укрзализныце" отмечают, что расписание поездов составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересаживаться в Киеве на скоростные "Интерсити+" в Харьков, Днепр, Запорожье, Полтаву, Краматорск, а также на поезда в Сумы и Чернигов.
Билеты можно приобрести в мобильном приложении, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" обновила расписание движения поездов на 2025 год. Большинство поездов начнут курсировать по обновленному графику движения уже в декабре 2024 года. РБК-Украина рассказывало, куда и как украинцы могут доехать по обновленным маршрутам.
Также мы писали, что "Укрзализныця" увеличила лимит интернета для пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+". Теперь каждый путешественник может бесплатно пользоваться 2 ГБ трафика со скоростью 10 Мб/с во время поездки.
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