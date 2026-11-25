"Укрзалізниця" запускає новий швидкісний поїзд Інтерсіті між Києвом та Львовом, який курсуватиме без зупинок на проміжних станціях. Перший рейс запланований на 4 грудня, а квитки вже надійшли у продаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Новий поїзд Інтерсіті № 777/778 має забезпечити швидке сполучення між Києвом і Львовом - містами, між якими українці подорожують найчастіше.
Поїзд курсуватиме за таким графіком:
Час у дорозі становитиме 5 годин 58 хвилин. Поїзд не зупинятиметься на проміжних станціях.
Перший рейс запланований на 4 грудня. Квитки вже можна придбати в застосунку або касах "Укрзалізниці".
В "Укрзалізниці" також звернули увагу на оновлену схему поїзда. Щоб її побачити, пасажирам потрібно оновити мобільний застосунок перевізника. Крім того, дорожчий перший клас у новому поїзді отримав назву "Комфорт".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" оновлює графік руху поїздів на 2026-2027 роки, який починає діяти з 13 грудня. Через це продаж квитків на частину рейсів на нові дати відкривають поступово після коригування розкладу.
Також перевізник оголосив про запуск нового флагманського поїзда № 51/52 "Ярослав Мудрий" сполученням Київ - Перемишль. Він курсуватиме на нових вагонах, зокрема з інклюзивним купе, а з Перемишля пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.