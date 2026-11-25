Новый поезд Интерсити № 777/778 должен обеспечить скорейшее сообщение между Киевом и Львовом - городами, между которыми украинцы чаще всего путешествуют.

Какое расписание нового поезда Киев - Львов

Поезд будет курсировать по следующему графику:

Львов - Киев - отправление в 06:18, прибытие в столицу в 12:30.

Киев - Львов - отправление в 17:00, прибытие во Львов в 22:58.

Время в пути составит 5 часов 58 минут. Поезд не будет останавливаться на промежуточных станциях.

Первый рейс запланирован на 4 декабря. Билеты уже можно приобрести в приложении или кассах "Укрзализныци".

Что известно о новом первом классе

В "Укрзализныце" также обратили внимание на обновленную схему поезда. Чтобы ее увидеть, пассажирам нужно обновить мобильное приложение перевозчика. Кроме того, более дорогой первый класс в новом поезде получил название "Комфорт".