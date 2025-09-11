"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди зі Львова до Києва та Одеси: коли курсуватимуть
"Укрзалізниця" запускає кілька додаткових рейсів для задоволення підвищеного попиту пасажирів у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Які поїзди курсуватимуть
№168/167 Львів - Одеса: відправлення з обох міст 14 та 21 вересня.
№243/244 Київ - Львів: рейси з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.
№289/290 Київ - Львів: відправлення 28 вересня.
На маршрутах курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. Пасажирам радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери - біля вікна, парні - біля проходу.
Продаж квитків уже відкрито в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів. Актуальний розклад із датами й зупинками доступний на сайті УЗ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на прямі поїзди з Ужгорода до ЄС новою євроколією. Перші рейси курсують до Братислави, Відня та Будапешта, старт подорожей - з 12 вересня 2025 року. Квитки доступні на сайтах УЗ та європейських залізниць. Новий розклад передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами для подальших поїздок по Україні.
РБК-Україна раніше також розповідало, що "Укрзалізниця" посилила перевірки квитків, щоб зменшити кількість безбілетників і шахраїв. Нововведення включають верифікацію через додаток "Дія" на популярних внутрішніх і міжнародних маршрутах. Пасажирам роз’яснили, як купувати та повертати квитки онлайн і в касах, а порушників блокують у системі.