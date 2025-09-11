ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди зі Львова до Києва та Одеси: коли курсуватимуть

Четвер 11 вересня 2025 14:53
UA EN RU
"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди зі Львова до Києва та Одеси: коли курсуватимуть Фото: "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди у вересні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запускає кілька додаткових рейсів для задоволення підвищеного попиту пасажирів у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Які поїзди курсуватимуть

№168/167 Львів - Одеса: відправлення з обох міст 14 та 21 вересня.

№243/244 Київ - Львів: рейси з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.

№289/290 Київ - Львів: відправлення 28 вересня.

На маршрутах курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. Пасажирам радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери - біля вікна, парні - біля проходу.

Продаж квитків уже відкрито в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів. Актуальний розклад із датами й зупинками доступний на сайті УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на прямі поїзди з Ужгорода до ЄС новою євроколією. Перші рейси курсують до Братислави, Відня та Будапешта, старт подорожей - з 12 вересня 2025 року. Квитки доступні на сайтах УЗ та європейських залізниць. Новий розклад передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами для подальших поїздок по Україні.

РБК-Україна раніше також розповідало, що "Укрзалізниця" посилила перевірки квитків, щоб зменшити кількість безбілетників і шахраїв. Нововведення включають верифікацію через додаток "Дія" на популярних внутрішніх і міжнародних маршрутах. Пасажирам роз’яснили, як купувати та повертати квитки онлайн і в касах, а порушників блокують у системі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Шмигаль зробив заяву про зростаючий рівень мобілізації в Україні за останній рік
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії