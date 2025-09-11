"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Львова в Киев и Одессу: когда будут курсировать

"Укрзализныця" запускает несколько дополнительных рейсов для удовлетворения повышенного спроса пассажиров в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Какие поезда будут курсировать

№168/167 Львов - Одесса: отправление из обоих городов 14 и 21 сентября.

№243/244 Киев - Львов: рейсы из Киева и Львова 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.

№289/290 Киев - Львов: отправление 28 сентября.

На маршрутах будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. Пассажирам советуют внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера - у окна, четные - у прохода.

Продажа билетов уже открыта в приложении "Укрзалізниці", на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов. Актуальное расписание с датами и остановками доступно на сайте УЗ.