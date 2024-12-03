"Укрзалізниця" запускає дитячий вагон ще за одним маршрутом: куди і коли почне курсувати
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на ще один модернізований дитячий купейний вагон. Він курсуватиме у складі поїзда №41/42 Дніпро – Трускавець, а перший рейс відправиться 5 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Дитячі вагони розраховані на комфортну подорож дітей віком від 0 до 8 років разом із батьками. Для найменших пасажирів передбачено манежі, бізіборди, інтерактивні ігри, пізнавальні матеріали, а також тематичні купе з героями Іскорками Суперсил.
Безпека дітей забезпечується посиленими обмежувачами на верхніх полицях, м'якими поручнями та протиударними накладками. Для дітей до 5 років проїзд залишається безкоштовним і не потребує окремого квитка.
Проєкт дитячих вагонів реалізовано у співпраці з UNICEF Ukraine за підтримки уряду Бельгії. За рівнем задоволеності пасажирів такі вагони отримали найвищий показник NPS – 91,3%.
Квитки з маркуванням "дитячий" вже доступні у мобільному застосунку "Укрзалізниці".
Раніше РБК-Україна розповідало, що починаючи з грудня 2024 року "Укрзалізниця" відкриває нові маршрути як по Україні, так і за її межами. Окрім цього, кілька поїздів змінять розклад, що дозволить пасажирам швидше діставатися до пунктів призначення.
Також ми писали, що діти до 6 років можуть подорожувати безкоштовно без окремого місця та квитка, без обмежень на кількість поїздок або тип вагону та поїзда. Для дітей віком від 6 до 14 років діє знижка 25% на квитки у пасажирських вагонах будь-якої категорії. Водночас усі діти до 14 років мають право подорожувати поїздами лише в супроводі дорослих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.