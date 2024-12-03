"Укрзализныця" запускает детский вагон еще по одному маршруту: куда и когда начнет курсировать

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на еще один модернизированный детский купейный вагон. Он будет курсировать в составе поезда №41/42 Днепр - Трускавец, а первый рейс отправится 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Детские вагоны рассчитаны на комфортное путешествие детей от 0 до 8 лет вместе с родителями. Для самых маленьких пассажиров предусмотрены манежи, бизиборды, интерактивные игры, познавательные материалы, а также тематические купе с героями Искорки Суперсил.

Безопасность детей обеспечивается усиленными ограничителями на верхних полках, мягкими перилами и противоударными накладками. Для детей до 5 лет проезд остается бесплатным и не требует отдельного билета.

Проект детских вагонов реализован в сотрудничестве с UNICEF Ukraine при поддержке правительства Бельгии. По удовлетворенности пассажиров такие вагоны получили самый высокий показатель NPS – 91,3%.

Билеты с маркировкой "детский" уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци".