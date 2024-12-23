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"Укрзалізниця" запускає безпересадкові вагони "Чернігів – Рахів": коли і як курсуватимуть

Понеділок 23 грудня 2024 15:23
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"Укрзалізниця" запускає безпересадкові вагони "Чернігів – Рахів": коли і як курсуватимуть Фото: Додаткові вагони із Чернігова до Рахова (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українцям стане простіше доїхати із півночі країни на захід. "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони за маршрутом "Чернігів – Рахів".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Вагони "Рахів – Чернігів". Із Рахова до Чернігова безпересадкові вагони курсуватимуть раз на 4 дні у період із 26 грудня до 7 січня, а далі – через день. Відправлення з Рахова у складі поїзда №144/143 "Рахів – Суми" о 9:55, прибуття до Чернігова у складі поїзда №142/141 "Івано-Франківськ – Чернігів" о 7:20.

Вагони "Чернігів – Рахів". Із Чернігова до Рахова вони відправлятимуться також один раз на чотири дні із 27 грудня по 8 січня, а далі – через день. Відправлення з Чернігова у складі поїзда №141/142 "Чернігів – Івано-Франківськ" о 21:14, прибуття до Рахова у складі поїзда №143/144 "Суми – Рахів" о 18:10.

Повідомляється, що продаж квитків уже відкрито. Придбати їх можна в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в касах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила проїзні документи, виключивши дублювання інформації російською мовою. Тепер всі дані на квитках будуть дублюватися лише українською та англійською мовами. Також було затверджено нові бланки для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє впроваджувати нові сервіси для зручності пасажирів на залізничному транспорті.

Також РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запускає святкові ретро-поїзди під назвою "Магічні експреси", які курсуватимуть у Львові та Києві. Подорож триватиме близько години у Львові та півтори години у Києві. Під час поїздки на пасажирів чекають подарунки, розваги для дітей та фотосесія біля потяга.

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Укрзалізниця Поїзди
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