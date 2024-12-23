"Укрзалізниця" запускає безпересадкові вагони "Чернігів – Рахів": коли і як курсуватимуть

Вагони "Рахів – Чернігів". Із Рахова до Чернігова безпересадкові вагони курсуватимуть раз на 4 дні у період із 26 грудня до 7 січня, а далі – через день. Відправлення з Рахова у складі поїзда №144/143 "Рахів – Суми" о 9:55, прибуття до Чернігова у складі поїзда №142/141 "Івано-Франківськ – Чернігів" о 7:20.

Вагони "Чернігів – Рахів". Із Чернігова до Рахова вони відправлятимуться також один раз на чотири дні із 27 грудня по 8 січня, а далі – через день. Відправлення з Чернігова у складі поїзда №141/142 "Чернігів – Івано-Франківськ" о 21:14, прибуття до Рахова у складі поїзда №143/144 "Суми – Рахів" о 18:10.

Повідомляється, що продаж квитків уже відкрито. Придбати їх можна в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в касах.