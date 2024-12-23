"Укрзализныця" запускает беспересадочные вагоны "Чернигов - Рахов": когда и как будут курсировать

Вагоны "Рахов - Чернигов". Из Рахова в Чернигов беспересадочные вагоны будут курсировать раз в 4 дня в период с 26 декабря по 7 января, а дальше – через день. Отправление из Рахова в составе поезда №144/143 "Рахов – Сумы" в 9:55, прибытие в Чернигов в составе поезда №142/141 "Ивано-Франковск – Чернигов" в 7:20.

Вагоны "Чернигов - Рахов". Из Чернигова в Рахов они будут отправляться также один раз в четыре дня с 27 декабря по 8 января, а дальше – через день. Отправление из Чернигова в составе поезда №141/142 "Чернигов – Ивано-Франковск" в 21:14, прибытие в Рахов в составе поезда №143/144 "Сумы – Рахов" в 18:10.

Сообщается, что продажа билетов уже открыта. Приобрести их можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в кассах.